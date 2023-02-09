Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до трех человек

Ранее в областной минздрав подтвердил гибель двух человек, девять человек находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации.

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до трех человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управления МЧС.

Ранее в областной минздрав подтвердил гибель двух человек, девять человек находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации.

Число погибших при взрыве бытового газа в Новосибирске увеличилось до трех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Извлечено тело еще одного погибшего», — сказал он.

Ранее областной Минздрав подтвердил гибель двух человек. По информации ведомства, еще девять находятся в больницах, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации.

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Как сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть, всего в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них пока не ясна.

Разбор завалов продолжается. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.