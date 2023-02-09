Британская компания Unilever заявила о риске прекращения деятельности в России

В 2022 году доля российского бизнеса в обороте компании составила 1,4%, а размер активов составлял около 900 млн евро.

Британская компания Unilever заявила о риске прекращения деятельности в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании.

Согласно документу, компания намерена пересмотреть информацию о финансовых последствиях конфликта.

«Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — отмечается в сообщении.

В 2022 году доля российского бизнеса в обороте компании составила 1,4%, а размер активов составлял около 900 млн евро. В России на компанию работают более трех тысяч человек.

В пресс-службе Unilever в России, что позиция компании в отношении деятельности в РФ не изменилась. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу.