Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-3°
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-3°
ЦБ USD 72.89 1.31 10/02
ЦБ EUR 78.32 1.49 10/02
Нал. USD 73.3 / 79.1 09/02 16:35
Нал. EUR 78.04 / 79.95 09/02 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
7 часов назад
737
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
6 часов назад
615
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
3 663
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 289
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Британская компания Unilever заявила о риске прекращения деятельности в России
В 2022 году доля российского бизнеса в обороте компании составила 1,4%, а размер активов составлял около 900 млн евро.

Британская компания Unilever заявила о риске прекращения деятельности в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании.

Согласно документу, компания намерена пересмотреть информацию о финансовых последствиях конфликта.

«Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — отмечается в сообщении.

В 2022 году доля российского бизнеса в обороте компании составила 1,4%, а размер активов составлял около 900 млн евро. В России на компанию работают более трех тысяч человек.

В пресс-службе Unilever в России, что позиция компании в отношении деятельности в РФ не изменилась. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу.