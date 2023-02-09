Автоинспекторы анонсировали очередной рейд в Рязанской области

Мероприятия по поиску нарушителей в сфере перевозки пассажиров автобусами пройдут в четверг, 9 февраля.

Рязанские госавтоинспекторы проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Информация об этом в четверг, 9 февраля, появилась на сайте регионального УМВД.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие мероприятия проводятся с целью устранения причин и условий, приводящих к ДТП с участием пассажирского транспорта.

Рязанских водителей попросили быть бдительными и соблюдать элементарные правила дорожного движения.