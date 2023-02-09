А что в кино? «Свободные отношения», «Мой любимый призрак» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Приключенческая драма из Франции «Братство четырех «Л» рассказывает о дружбе четырех мальчиков, которые в дни Первой Мировой войны сбегают из приюта в надежде найти лучшую жизнь.

Для юных зрителей на экраны выходит мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения». Лучшие друзья — мышка и медведь — отправляются в родной город Эрнеста, где живут самые талантливые музыканты в мире. Но оказывается там уже много лет запрещена музыка.

Фильм для всей семьи — «Мой любимый призрак». Призрак Бубух уже 500 лет пугает обитателей своего замка, но однажды на погоде появляется девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла.

Следующая новинка — французская мелодрама «Больше чем никогда». Смертельно больная женщина, столкнувшись с экзистенциальным кризисом, уезжает от мужа в Норвегию. Следующие события становятся проверкой их любви. Фильм стал последним в карьере актера Гаспара Ульеля, сыгравшего одну из главных ролей. В январе 2022 года он получил смертельную травму головы на горнолыжном курорте, столкнувшись с другим лыжником.

Американский фильм ужасов «Заклятие Абизу». Молодая супружеская пара с нетерпением ждет ребенка. Но еще больше его появления ждет демон Абизу, жертвами которого, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы.

Российская криминальная комедия со Светланой Ходченковой в главной роли «Я «любила» мужа». Узнав об измене мужа, Ксения, образцовая жена и мать, случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ, как заработать на жизнь.

Российская комедия «Свободные отношения». История двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру — предлагают дать друг другу немного свободы.

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