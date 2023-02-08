В Свердловской области пьяный 17-летний водитель устроил ДТП, погибла девушка

В Свердловской области пьяный 17-летний водитель устроил ДТП, погибла девушка. Об этом в среду, 8 февраля, пишет «Новый день».

ДТП произошло утром 6 февраля. 17-летний юноша и его 19-летняя подруга катались на машине их общего знакомого. Подросток потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка легкого автомобиля. Водитель получил переломы костей таза и правой голени, при госпитализации у него выявили признаки опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности.