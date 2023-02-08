В Ряжском районе пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в полях

41-летний мужчина передвигался на машине без номеров, а в 2022 году был лишен водительских прав.

В Ряжском районе пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в полях. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 7 февраля, около 12:00 в селе Поплевино на улице Большой оперативники попытались остановить «ВАЗ-2108» без номеров. Водитель легковушки проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских в полях.

Сотрудники ДПС догнали машину и остановили. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Медосвидетельствование показало у 41-летнего мужчины 1,109 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также выяснилось, что в 2022 году водителя лишили водительских прав.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол.