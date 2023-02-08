В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Рязанской области за неделю вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 75,1 на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 19,6%. Доля детского населения в структуре заболевших составила 50,1%.

Отмечается, что преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 68% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и коронавирусы (кроме COVID-19).