В Рязанской области планируют регистрировать домашних животных

Принятие проекта позволит создать единую инфобазу, которая облегчит поиск потерявшихся животных в и сократит количество безнадзорных. Регистрировать питомцев будут госучреждения ветеринарии бесплатно.

В Рязанской области планируют регистрировать домашних животных. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, на данный момент остро стоит проблема с безнадзорными животными, так как их количество не снижается. Кроме того, участились жалобы от рязанцев по поводу покусов домашними собаками и нарушений правил содержания животных.

«Введение на территории Рязанской области регистрации домашних животных поможет сократить количество животных без владельцев, повысить ответственность владельцев животных, которые их выбрасывают и не заботятся о них, позволит специалистам государственной ветеринарной службы вести мониторинг вакцинации животных. Одним из основных источников пополнения популяции животных без владельцев являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами», — отмечается в законопроекте.

По мнению регионального правительства, принятие проекта позволит создать единую инфобазу, которая облегчит поиск потерявшихся животных и сократит количество безнадзорных.

Регистрировать питомцев будут госучреждения ветеринарии бесплатно. Как подчеркивается в документе, такая практика уже есть в девяти регионах страны.