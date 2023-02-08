В Рязанской области изменится расписание пригородных электричек

График движение изменится из-за ремонтных работ на железнодорожных путях с 13 по 27 февраля.

В Рязанской области изменится расписание пригородных электричек. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Расписание движение изменится из-за ремонтных работ на железнодорожных путях:

13 и 14 февраля с 06:00 до 10:00 на участке «Щурово — Голутвин»;

14, 15 и 18 февраля с 8:30 до 12:30 — на участке «Рязань-1 — Лесок»;

20-22, 24 и 27 февраля с 8:20 до 14:20 — на участке «Авсюнино — Шатура».

В указанные дни изменится график поездов, курсирующих на участках «Москва — Голутвин — Рязань», «Рязань-1 — Рыбное», «Рязань-1 — Гавердово», «Рязань-1 — Ясаково», «Рязань-1 — Сасово», «Рязань-1 — Узуново», «Рязань-1 — Дивово», «Шилово — Касимов», «Куровская — Шатура».

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок. Изменения в расписании также можно заранее посмотреть на сайте ОАО «РЖД» и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».