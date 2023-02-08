В рязанской мэрии пояснили порядок начисления штрафов за неоплаченную парковку

Ранее рязанцы массово пожаловались на странные штрафы. Выяснилось, что штрафы за неоплаченную парковку начисляются через управления контроля и противодействия коррупции.

В рязанской мэрии пояснили порядок начисления штрафов за неоплаченную парковку. Об этом пишет «МедиаРязань».

Издание направило письменный запрос в мэрию после того, как рязанцы стали массово жаловаться на штрафы от управления по противодействию коррупции. В ответе, который «МедиаРязань» получило спустя два месяца после повторного запроса, говорилось, что штрафы загружают в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее — ГИС ГМП) после вступления в силу постановления об административной ответственности.

Администратором доходов от штрафов является главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области (согласно региональному закону № 182-ОЗ от 04.12.2008 «Об административных правонарушениях»).

Также в мэрии уточнили, что копия постановления о штрафе направляется по месту регистрации собственника машины заказным письмом, где указаны все данные о месте и времени совершения правонарушения.

Напомним, платные парковки в Рязани возобновили свою работу в прежнем режиме в декабре 2022 года.