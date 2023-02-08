В Рязани возбудили дело в отношении бывшего замдиректора муниципального предприятия города

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении бывшего замдиректора муниципального предприятия города по статье «Мошенничество». Об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

Ранее сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по региону выявили, что похищены средства, принадлежавшие предприятию.

Следствие установило, что с 2018 по 2022 год бывший замдиректора муниципального предприятия 1975 года рождения давала устные распоряжения подчиненным работникам о необходимости составления платежных документов.

«Они использовались для перечисления на подконтрольные ей расчетные счета контрагентов предприятия денежных средств, размер которых превышал фактический размер полагаемой оплаты за оказанные услуги», — отметили в полиции.

Предприятию в результате действий был нанесен вред в размере более одного миллиона 233 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия. Обстоятельства устанавливаются.