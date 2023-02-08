В Рязани в доме на Пушкина проведут ремонтно-восстановительные работы

В доме № 47 корпус 2 на улице Пушкина проведут ремонтно-восстановительные работы. Соответствующее постановление администрации города опубликовано в газете «Рязанские ведомости» в среду, 8 февраля.

Управлению капстроительства мэрия города поручила заключить муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации, а МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС» организовать проведение ремонтно-восстановительных работ.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города должно при наличии оснований предоставить жилые помещения маневренного фонда гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом доме, а по результатам завершения восстановительных работ расторгнуть с гражданами договоры найма жилых помещений маневренного фонда.

Кроме того, управление должно направить в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно — коммунального хозяйства Рязанской области информацию для актуализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, в которой учтет работы, проведенные в многоквартирном доме.

Контролировать исполнение постановления будет замглавы администрации Михаил Ромодин.

Напомним, 9 декабря 2022 года в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. В конце декабря мэрия города приняла решение восстановить дом до следующего отопительного сезона.