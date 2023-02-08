В Рязани рецидивист обокрал магазин на улице Новоселов

Он пытался скрываться от правоохранительных органов, но ему не удалось.

В Рязани раскрыли кражу денег из кассы магазина на улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился представитель магазина по продаже предметов интерьера, сообщивший, что из кассы пропали 23 тысяч рублей. Он отметил, что кража могла произойти, когда продавец отвлеклась на несколько минут.

Полиция опросила работников магазина и соседних точек и нашла свидетелей, которые видели мужчину, выходившего из торгового заведения в ориентировочное время кражи.

На денежном ящике в магазине криминалист нашел отпечатки пальцев, которые указывали на ранее судимого за кражу и грабеж 38-летнего жителя Рыбновского района.

Несколько лет мужчина провел в тюрьме и около двух месяцев назад освободился.

Кражи, в которых его признали виновным, он совершал из касс магазинов в Рязани в те моменты, когда продавцы уделяли внимание покупателям и оставляли основное рабочее место без присмотра.

Полицейские нашли мужчину. Выяснилось, что после освобождения он стал употреблять синтетические наркотики. Ему понадобились деньги на покупку и он «вспомнил метод воровства на невнимательность продавца».

Злоумышленник выбрал момент, когда женщина отвлеклась на покупателя и вышла из-за кассы в торговый зал. Он зашел за прилавок и забрал из денежного ящика все купюры — 23 тысяч рублей. Потом он пытался скрываться от правоохранительных органов, но ему не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено грозит до пяти лет лишения свободы.