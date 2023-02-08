В Рязани признали незаконным сайт по продаже электронных сигарет

На сайте дистанционным способом продавали никотиносодержащую продукцию и электронные сигареты.

В Рязани заблокировали сайт по продаже электронных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомство обратился рязанец, который сообщил адрес сайта в интернете, где дистанционным способом продавали никотиносодержащую продукцию и электронные сигареты.

Согласно российскому законодательству, табачную и никотиносодержащую продукцию запрещено продавать на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов.

Так как доступ в интернет имеет каждый гражданин вне зависимости от возраста и территориального расположения, региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Исковые требования удовлетворили, информацию на сайте признали запрещенной к распространению на территории России.