В Рязани осудят мужчину, который убил пенсионерку и украл ее машину

Инцидент произошел в марте 2022 года в Дубровичах. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В Рязани осудят мужчину, который убил пенсионерку и украл ее машину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2022 года в Дубровичах. Мужчина напал на женщину, которой помогал по хозяйству, и несколько раз ударил ее кирпичом по голове. После этого он задушил ее и сбросил в погреб, который находился в зальной комнате дома. От полученных травм женщина умерла на месте.

Далее злоумышленник взял деньги, принадлежащие погибшей, угнал ее автомобиль и скрылся.

Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по пункту в части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и пункту з части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Материалы дела с обвинительным заключением направили в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Фото пресс-служба регионального следкома