В Рязани около школы заметили неизвестного мужчину, который предлагал детям подвезти их

В Рязани около школы заметили неизвестного мужчину, который предлагал детям подвезти их. Информацию об этом опубликовали в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

По словам очевидцев, во вторник, 7 февраля, около гимназии № 5 неизвестный мужчина в серой шапке с золотой серьгой в ухе предлагал детям их подвезти. После этого одна из школьниц обратилась к охраннику.

В среду, 8 февраля, мужчину снова заметили у здания школы. Родители и директор школы написали заявление в полицию.

Также сообщается, что похожий инцидент произошел около гимназии № 2.

Мужчина передвигался на машине с 48 регионом.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию. Проводится проверка.