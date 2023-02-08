В Рязани начал свою работу первый в стране центр «ТеатровИдение»

Первый в стране творческо-технологический центр «ТеатровИдение» начал свою работу на базе Рязанского театра кукол. Об этом сообщили в театре.

Там отметили, чтто сеть таких центров в перспективе должна охватить всю Россию: от Центрального федерального округа до Дальнего Востока. «Их задача — осуществлять в регионах поддержку специалистов, так или иначе связанных с созданием и использованием различных видов видеоконтента в театре. От хранения базы данных — до создания медиапортала. Всех участников процесса объединит многофункциональная цифровая платформа „ТеатровИдение“», — рассказали в театре кукол.

Юрий Гаврилов, руководитель проекта «ТеатровИдение» отметил, что в творческо-технологических центрах профессионалов будут обучать профессионалы на практике. «Чем больше у нас будет людей с таким опытом, тем лучше», — сказал он.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов назвал «ТеатровИдение» — уникальным и крайне своевременным проектом.

«Технической записи спектакля давно недостаточно. Нужна эмоция, нерв, художественное решение. На это способны только высококлассные специалисты, которые в сотворчестве с театральным режиссером, художником, артистами могут приблизиться к замыслу авторов и превратить видеозапись спектакля в самостоятельное произведение искусства. К участию в проекте мы пригласили сотрудников всех театров города, коллег из медиасферы. Мы собираем пул профессионалов, которые дадут региону возможность шагнуть далеко вперед в этой отрасли», — рассказал Кириллов.

Отмечается, что проект осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и в тесном партнерстве с СТД РФ. Он объединяет театральное искусство и современные технологии. «Проект включает несколько компонентов: технологический, образовательный и практический. Съемка и прямая трансляция спектаклей — один из важнейших этапов работы. Первой такой постановкой в истории проекта стал спектакль Рязанского театра кукол „…И НАКАЗАНIЕ“», — рассказали в театре.

Константин Кириллов рассказал, что спектакль выбрали, поскольку он очень важен для театра. «В постановке есть живой план, куклы разных систем, тени, видеопроекция. Нам очень интересно увидеть, как это будет в кадре. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решить», — отметил он.

Во врем съемки команда специалистов из столицы делилась с коллегами из региона знаниями и опытом. В течение трех дней, с 31 января по 2 февраля, на базе театра проходили мастер-классы и лекции, практические занятия с операторами, монтажерами, специалистами по работе со звуком, а также театральными менеджерами. Трансляция осуществлялась в присутствии зрителя. Пока публика в зале наблюдала за «сценами из романа Федора Михайловича», коллеги из СМИ и других театров могли присутствовать в аппаратной и следить за работой режиссера Александра Смирнова.

«В театральном деле существуют такие понятия как „провинция“ и „столица“. И гордость тут ни при чем. Есть ряд объективных причин. Мне нравится проект „ТеатровИдение“, потому что он призван стереть эти границы. Специалисты из разных регионов выходят в одно информационное поле и работают на равных. Не случайно мы начинаем нашу работу в Рязанском театре кукол. По техническому оснащению, творческой смелости, популярности это один из лидирующих в своей сфере театров. Ни о какой „провинциальности“ и речи быть не может», — отметил режиссер прямых трансляции и видеоверсий проекта «ТеатровИдение» Александр Смирнов.

Отмечается, что видеозаписи мастер-классов, которые прошли в рамках первой демонстрационной сессии проекта, в ближайшее время станут доступны на медиаплатформе «ТеатровИдение». Подключиться к платформе сейчас совершенно свободно может любой российский театр.

Из Рязани команда проекта отправилась в Новосибирск, где будет работать в театре «Глобус». Творческо-технологические центры также появятся в Красноярске, Нижнем Тагиле, Вологде и на базе московского Академического молодежного театра (РАМТ).