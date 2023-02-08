В Рязани ищут очевидцев двух смертельных ДТП, произошедших в январе

В Рязани ищут очевидцев двух ДТП, которые произошли в январе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

12 января примерно в 17:50 в Рязани на 186 километре М-5 «Урал» 42-летний мужчина на Hyundai Tucson не уступил и и столкнулся с грузовиком «КамАЗ», за рулем которого был 51-летний рязанец.

Водитель Hyundai скончался от полученных травм. Водитель грузовика и его 46-летний пассажир получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

17 января примерно в 23:27 в Рязани на 509-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 15-летняя девочка на Subaru Forester не справилась с управлением и столкнулась с бульдозером, за рулем которого был 42-летний мужчина.

Водителя госпитализировали. 48-летний пассажир Subaru скончался на месте от травм.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.