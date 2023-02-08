В региональном минприроды рассказали о модернизации региональной сети мониторинга атмосферного воздуха

Для закупки нового оборудования региону выделили 45 млн рублей.

В среду, 8 февраля, в министерстве природопользования региона рассказали о модернизации региональной сети мониторинга атмосферного воздуха: на закупку нового оборудования области выделили 45 миллионов рублей.

Первый замминистра природопользования Александр Акимов на встрече с журналистами напомнил, что в Рязани находится три стационарных лабораторных поста — в Дашково-Песочне, в Канищеве и в Кремле. Помимо этого с 2008 года в городе действуют две передвижные лаборатории.

На стационарных постах анализ воздуха проводится круглосуточно, каждые двадцать минут. Затем информация направляется на сервер и каждый руководитель министерства имеет доступ к ней в онлайн-режиме.

По словам Акимова, с 2020 по 2022 год из-за износа оборудования в работе региональной сети мониторинга воздуха начались сбои. Поэтому губернатор Павел Малков дал поручение провести модернизацию. Для закупки нового оборудования региону выделили 45 млн рублей.

«Ежегодно мы отправляли нашу технику на проверку на два-три месяца. Из-за этого мы не обладали объективными данными о состоянии окружающей среды, в том числе о состоянии атмосферного воздуха. Сложившаяся ситуация была не совсем правильная. Поэтому закупка нового оборудования изменит ситуацию», — сообщил Акимов.

Замминистра добавил, что в планах приобрести дублирующие комплекты устройств, которые позволят поддержать бесперебойную работу постов наблюдения и предоставить населению достоверную и объективную информацию о состоянии воздуха, а также о применении мер к источникам загрязнения.

По плану закупка и поставка оборудования пройдет в первом полугодии текущего года.

«В 2018 году наша лаборатория прошла аккредитацию, что она соответствует всем требованиям для осуществления замера атмосферного воздуха. Это проверка наших технических возможностей, работы датчиков, достоверности их показаний и соответствие общим требованиям для замеров. В сентябре--октябре мы должны пройти вновь аккредитацию. К этому времени все оборудование будет в составе лаборатории», — подчеркнул замминистра.

На встрече журналисты поинтересовались у замминистра природопользования, знает он о жалобах на работу передвижной станции, которые появляются в соцсетях, и как часто сотрудники министерства отправляют станцию по адресам, указанным в комментариях.

«Специалисты реагируют на телефонные заявки или сообщения граждан из соцсетей. Однако по указанному адресу не всегда получится поставить лабораторию. Из нее выносят бензогенератор, потому что приборы работают от электричества. При заведенном двигателе запускать их запрещено, выхлопные газы будут влиять на сведения. Необходимо найти место, чтобы оно было достаточно далеко от дороги и машин. Прогрев оборудования занимает от 40 минут до часа. С учетом условий — делаем замер», — продолжил докладчик.

По словам чиновника, проверку воздуха лаборатории осуществляют только на территории жилой застройки. На промышленных предприятиях и с «прямых источников выброса» работа не в их компетенции, этим занимаются надзорные органы.

Александр Акимов подчеркнул, что в последние два года работа лабораторных станций улучшилась.

«Раньше заявки могли рассматриваться несколько дней, а специалисты выезжать в течение недели. Теперь станции выдвигаются в день обращения или, максимум, на следующий. А если жалоба поступила, например, с улицы Новоселов, то рядом есть стационарный лабораторный пост и обратная связь будет быстрее», — заключил замминистр природопользования.