В Петербурге мужчина выбросил обожженный труп женщины на лестничную клетку

В Петербурге мужчина выбросил обожженный труп женщины на лестничную клетку. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили на сайте РЕН ТВ.

В полицию обратилась жительница одного из домов. Она видела, как мужчина вытащил из своей квартиры женщину с окровавленными ногами. Она была без сознания.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на лестничной клетке труп женщины с ожогами на ногах. Пока неизвестно, когда были получены травмы.

52-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве. Ранее он был судим за грабеж.