В Клепиковском районе остановили нетрезвого водителя на «УАЗе»

Выяснилось, что мужчина ранее уже лишен водительских «прав»

В Клепиковском районе остановили нетрезвого водителя на «УАЗе». Об этом в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники экипажа ДПС госавтоинспекции совместно с нарядом ОВО Росгвардии подали сигнал об остановке автомобилю «УАЗ» для проверки документов. Во время общения с 31-летним водителем полицейские обнаружили, что он пьян. Также выяснилось, что мужчина ранее лишен водительских «прав».

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на него административный протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, согласно которому за правонарушение грозит административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток.