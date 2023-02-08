В Канищеве зафиксировали пятикратное превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщили на сайте регионального минприроды.
Во вторник, 7 февраля, стационарный пост на улице Интернациональная зарегистрировал выбросы в периоды с 13:20, 17:40-18:00, 21:40-22:00
Уточняется также, что с 7 на 8 февраля в Рязани наблюдались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия.
Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.
Ранее сообщалось, что предельно допустимую концентрацию сероводорода зарегистрировали в Канищеве в прошлую пятницу и выходные — 3, 4 и 5 февраля.