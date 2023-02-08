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В Канищеве зафиксировали пятикратное превышение сероводорода в воздухе
Всего за вторник, 7 февраля, зафиксировали семь эпизодов превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

В Канищеве зафиксировали пятикратное превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщили на сайте регионального минприроды.

Во вторник, 7 февраля, стационарный пост на улице Интернациональная зарегистрировал выбросы в периоды с 13:20, 17:40-18:00, 21:40-22:00 и 23:00—23:20 часов. Всего зафиксировали семь эпизодов превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Максимальный показатель составил 5,2638, что почти в пять раз превышает разрешенный показатель в 1, 1031.

Уточняется также, что с 7 на 8 февраля в Рязани наблюдались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.

Ранее сообщалось, что предельно допустимую концентрацию сероводорода зарегистрировали в Канищеве в прошлую пятницу и выходные — 3, 4 и 5 февраля.