Стало известно имя бывшего замдиректора муниципального предприятия, которого подозревают в мошенничестве

В Рязани уголовное дело о мошенничестве возбудили против бывшего замдиректора МП «КВЦ» Елены Рябинкиной. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

О Елене Рябинкиной упоминала несколько раз «Новая газета» в 2022 году в новостях о смене директоров муниципального предприятия. Так Рябинкина была бухгалтером в «КВЦ» до февраля 2021 года, далее она стала исполнять обязанности директора до апреля 2022 года, а в середине июля новый директор «КВЦ» Ирина Гончарова уволила ее с должности заместителя по экономике и финансам предприятия.

По неподтвержденной информации, уголовное дело Елены Рябинкиной может быть связано также с задержанием экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева, а также начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака и его подчиненных.

Ранее региональное управление МВД сообщило, что возбудило уголовное дело в отношении бывшего замдиректора 1975 года рождения муниципального предприятия по статье «Мошенничество».