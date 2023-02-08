Американские СМИ заявили, что США готовит территорию для прямого столкновения с Россией

США проявляют интерес к Арктике и готовятся к столкновению с Россией в этом регионе. Мнение высказал основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт, пишет Newsweek .

«Это не подготовка к третьей мировой войне», — отметил он.

Хамперт добавил, что США считают Россию враждебной нацией и считают, что «враждебность может распространиться и на Арктику».

Также начальник управления национальной гвардии Дэн Хокансон заявил, что союзники Америки по НАТО будут надеяться на поддержку Вашингтона, если в Арктике будет военное столкновение.