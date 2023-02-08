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СМИ сообщили, что Запад готовит сценарий раздела Украины

На Западе обсуждают вариант превращения Украины в «восточноевропейский Израиль». Об этом в интервью Interia заявил профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии-2050 Анджей Шептицкий, передает РИА Новости.

«На данный момент между Украиной и Израилем можно провести некоторые параллели в плане их отношений с Западом», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что решение в конечном итоге может быть встречено украинцами с разочарованием.

Шептицкий подчеркнул, что Израиль, в отличие от Украины, не стремится быть частью Европы и Запада. Он отметил, что в случае ближневосточной страны факторы географии, истории и идентичности работают иначе.

По мнению польских журналистов, сценарий предполагает раздел Украины, при котором восточная часть страны будет окончательно признана территорией России, а западная будет жить «в состоянии постоянной боевой готовности» при поддержке США и НАТО.