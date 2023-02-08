Секретарь СНБО Украины призвал ударить по значимым объектам в России
Ранее советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность ударов ВСУ по территории России.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что необходимо уничтожить объекты российской инфраструктуры, которые наносят ущерб Украине. Об этом пишет «
"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране,… мы должны его уничтожить «, — сказал Данилов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность ударов ВСУ по территории России.