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Секретарь СНБО Украины призвал ударить по значимым объектам в России
Ранее советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность ударов ВСУ по территории России.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что необходимо уничтожить объекты российской инфраструктуры, которые наносят ущерб Украине. Об этом пишет «МК».

"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране,… мы должны его уничтожить «, — сказал Данилов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность ударов ВСУ по территории России.