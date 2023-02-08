Рязанских водителей-нарушителей отследят через систему «Паутина»
В Рязанской области в среду, 8 февраля, пройдут рейды полиции с помощью системы «Паутина». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Полиция будет следить за автомобилями, проезжающими через участки улично-дорожной сети, на которых установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.
Отмечается, что система выделяет из потока те машины, которые находятся в розыске. В базе данных также содержится информация о машинах, регистрация которых аннулирована или прекращена в связи с невыполнением нового собственника требования поставить транспортное средство на учет в срок.
Кроме того, с помощью системы получат информацию об автомобилях с подложными госзнаками, собственники которых объявлены умершими.