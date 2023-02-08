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Рязанских водителей-нарушителей отследят через систему «Паутина»

В Рязанской области в среду, 8 февраля, пройдут рейды полиции с помощью системы «Паутина». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция будет следить за автомобилями, проезжающими через участки улично-дорожной сети, на которых установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.

Отмечается, что система выделяет из потока те машины, которые находятся в розыске. В базе данных также содержится информация о машинах, регистрация которых аннулирована или прекращена в связи с невыполнением нового собственника требования поставить транспортное средство на учет в срок.

Кроме того, с помощью системы получат информацию об автомобилях с подложными госзнаками, собственники которых объявлены умершими.