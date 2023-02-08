Рязанские полицейские вернули местной жительнице потерянный ноутбук
24-летняя рязанка и рассказала, что потеряла дорогостоящую технику на улице Новаторов.
Рязанские полицейские вернули местной жительнице потерянный ноутбук. Об этом
В полицию обратилась 24-летняя рязанка и рассказала, что потеряла дорогостоящую технику на улице Новаторов.
На место прибыл экипаж ППС. После осмотра территории оставленный ноутбук нашли на остановке и вернули его владелице.
Рязанка поблагодарила полицейских за оказанную помощь.