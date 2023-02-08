Рязанские полицейские вернули местной жительнице потерянный ноутбук

24-летняя рязанка и рассказала, что потеряла дорогостоящую технику на улице Новаторов.

Рязанские полицейские вернули местной жительнице потерянный ноутбук. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 24-летняя рязанка и рассказала, что потеряла дорогостоящую технику на улице Новаторов.

На место прибыл экипаж ППС. После осмотра территории оставленный ноутбук нашли на остановке и вернули его владелице.

Рязанка поблагодарила полицейских за оказанную помощь.