Рязанская полиция проводит проверку после сообщения о незнакомце, предлагавшем подвезти школьников
Мужчину заметили около гимназии № 5. Родители и директор написали заявление в полицию.
Рязанская полиция проводит проверку после сообщения о незнакомце, предлагавшем подвезти школьников. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее появилась информация, что около гимназии № 5 заметили неизвестного мужчину в серой шапке и золотым кольцом в ухе. Он предлагал школьникам подвезти их.
Родители учеников и директор написали заявление в полицию.