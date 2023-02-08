Рязанская полиция проводит проверку после сообщения о незнакомце, предлагавшем подвезти школьников

Мужчину заметили около гимназии № 5. Родители и директор написали заявление в полицию.

Рязанская полиция проводит проверку после сообщения о незнакомце, предлагавшем подвезти школьников. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее появилась информация, что около гимназии № 5 заметили неизвестного мужчину в серой шапке и золотым кольцом в ухе. Он предлагал школьникам подвезти их.

Родители учеников и директор написали заявление в полицию.