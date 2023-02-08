Россиянин изрезал пятимесячную дочь, чтобы отомстить жене

В Амурске мужчина избил и порезал пятимесячную дочь, чтобы отомстить жене, которая без него пошла пропивать детские пособия. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

Женщине на карту 3 февраля пришло пособие, на которое она купила спиртное. Около четырех утра запасы алкоголя закончились и женщина ушла в магазин и пропала. У супруга телефона не было. Он пошел искать жену по соседям и знакомым, но не смог найти. Вернувшись, он напал на пятимесячную дочь с кулаками и ножом. Мать девочки нашли днем у соседа на первом этаже.

Ребенка обнаружили соседи, которые вызвали полицию. Мужчину задержали, у него в организме нашли наркотики. Девочку забрала бабушка.

Также соседи сообщили, что мужчина бил жену и употреблял запрещенные вещества.