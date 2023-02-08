На территорию Курской области залетел дрон ВСУ

На территорию Курской области залетел дрон ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Российские военные во время патрулирования заметили квадрокоптер недалеко от границы. Он летал по странной траектории и сбросил боеприпас на куст. Поблизости не было ни военных, ни гражданских объектов.

«На фото — обломки ракеты от украинского ПТРК „Корсар“. Это противотанковый комплекс, который ВСУ сложно применять в боевых действиях из-за активности российской артиллерии и танков, поэтому такие боеприпасы часто используют для диверсий. В том числе сбрасывают с дрона», — отметили в сообщении.