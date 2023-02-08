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Мишустин заявил, что добровольцам, получившим инвалидность на СВО, положены две пенсии

Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в спецоперации, смогут рассчитывать две пенсии и другие компенсации. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Мишустин пояснил, что правительство скорректировало правила, по которым добровольцы с инвалидностью из-за ранения, травмы или заболевания, приобретенного на СВО, смогут получать две пенсии и другие компенсации, которые предусмотрены российским законодательством.

Также премьер-министр отметил, что Госдума в первом чтении приняла проект закона, по которому вдовы вдовы ветеранов боевых действий получат право на ежемесячную выплату.

Ранее сообщалось, что в Рязани добровольцы, участвующие в спецоперации, в случае ранения должны получить поддержку в 500 тысяч рублей, а в случае гибели военнослужащего члены семей получат один млн рублей.