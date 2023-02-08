Малков: «Сосновый бор» откроют для реабилитации вернувшихся с СВО и детей-инвалидов

«Сосновый бор» откроют для реабилитации вернувшихся с СВО и детей-инвалидов. Об этом губернатор Павел Малков сообщил после посещения заведения 7 февраля.

Глава региона отметил, что реабилитационный центр «Сосновый бор» возобновит работу в мае.

Во время посещения центра Малков осмотрел номера, столовую, кухню, реабилитационный, восстановительный блоки, включающие тренажерный зал, сенсорную и соляную комнаты, бассейны, хамам и баню. Как отметили в региональном правительстве, сейчас в «Сосновом бору» продолжается ремонт: завершаются работы в столовой, актовом зале и других помещениях. Параллельно идет подбор персонала. В центр закупили современное оборудование отечественного производства. Главе региона показали прилегающую площадку, на которой оборудовали дорожки, установили скамьи, детские и спортплощадки, отремонтировали набережную, которая выходит на берег реки.

«Это излюбленное место отдыха для жителей города и области. Его нужно привести в порядок: обустроить пляж, создать инфраструктуру для отдыхающих», — заявил Павел Малков и поручил в течение недели подготовить предложения по наполнению пространства.

Губернатор отметил, что объект готов на 95%. По его словам, реабилитационный центр начнет работать в мае. Также Малков заявил, что в центре создана мощная медицинская основа, восстанавливать здоровье здесь будут участники СВО, дети-инвалиды и ряд других категорий граждан.