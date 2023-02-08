Книгу памяти Рязанской области передадут в музей Победы

Книгу памяти Рязанской области «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.» передадут в музей Победы. Об этом сообщили в музее.

«Издание является печатным памятником, подлинным историческим свидетельством подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Авторами была проделана большая работа, в основу издания легли документы из архивов и музеев, данные военкоматов и советов ветеранов, информация из районных и областных газет», — поделились организаторы.

Библиотека музея Победы пополнится десятым, 11 и 12 томами издания. В них содержатся данные о фронтовиках из городов Скопин и Сасово, Скопинского, Сасовского, Пителенского, Пронского, Путятинского районов Рязанской области.

«Солдаты Победы. 1941-1945″ - это книга Рязанской области о защитниках, земляках-рязанцах, которые ценой своих жизней отстояли свою Родину на фронтах Великой Отечественной войны, а вернувшиеся домой совершили и трудовой подвиг, восстанавливая страну из руин», — добавили организаторы.

Книгу передадут в музей в четверг, 9 февраля.