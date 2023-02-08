Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-3°
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-3°
ЦБ USD 71.58 0.69 09/02
ЦБ EUR 76.83 0.92 09/02
Нал. USD 73.02 / 74.69 08/02 16:45
Нал. EUR 73.02 / 74.69 08/02 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 2023 15:29
2 743
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
7 527
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
8 902
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
12 095
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Егерь избил охотника в Пронском районе

Егерь избил охотника в Пронском районе. Сообщение об этом появилось в группе «Клуб охотников Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

В посте отмечается, что инцидент произошел 2 февраля. Охотник из Рязани отправился на охоту, имея разрешение на добычу кабана. Он согласовал все действия с региональным обществом охотников и инспектором и отправился на «засидку» с отцом и другом, которые остались ждать у машины, а он сам ушел на охоту.

«Со слов потерпевшего, позже к ним подъехала машина. Люди вышедшие из машины представились инспекторами и потребовали предъявить документы и машину к осмотру .При этом своих документов не представили. В грубой форме они отняли у Николая оружие. В перебранке с якобы инспекторами двое повалили Николая на землю и всей компанией начали избивать его», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место приехал инспектор охотнадзора минприроды Ястребов, который проверил документы, наличие разрешения на добычу кабана и вернул рязанцу все документы и оружие, не имея к тому претензий.

«Представившиеся инспекторами люди оказались: егерь Кораблинского охотхозяйства Ларин и его друзья. Заявление в полицию поданы, побои сняты!» — заявили в посте.

По словам автора сообщения, недавно также егерь и его приятели избили другого охотника. Отмечается, что следствие вину егеря не доказало.