Егерь избил охотника в Пронском районе

Егерь избил охотника в Пронском районе. Сообщение об этом появилось в группе «Клуб охотников Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

В посте отмечается, что инцидент произошел 2 февраля. Охотник из Рязани отправился на охоту, имея разрешение на добычу кабана. Он согласовал все действия с региональным обществом охотников и инспектором и отправился на «засидку» с отцом и другом, которые остались ждать у машины, а он сам ушел на охоту.

«Со слов потерпевшего, позже к ним подъехала машина. Люди вышедшие из машины представились инспекторами и потребовали предъявить документы и машину к осмотру .При этом своих документов не представили. В грубой форме они отняли у Николая оружие. В перебранке с якобы инспекторами двое повалили Николая на землю и всей компанией начали избивать его», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место приехал инспектор охотнадзора минприроды Ястребов, который проверил документы, наличие разрешения на добычу кабана и вернул рязанцу все документы и оружие, не имея к тому претензий.

«Представившиеся инспекторами люди оказались: егерь Кораблинского охотхозяйства Ларин и его друзья. Заявление в полицию поданы, побои сняты!» — заявили в посте.

По словам автора сообщения, недавно также егерь и его приятели избили другого охотника. Отмечается, что следствие вину егеря не доказало.