Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что летом прошлого года водолазы США установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Об этом он написал на своем сайте.

Херш отметил, что водоласы ВМС действовали под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, и заложили активируемые взрывные устройства. По его словам, через три месяца они уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток».

Журналист добавил, что самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Херш заявил, что президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев секретных дискусий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.

«В ходе обсуждений главный вопрос был — как не оставить улик», — говорится в статье журналиста.

Помимо этого, к диверсии причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил Херш.

Автор добавил, что Белый дом и ЦРУ отрицают причастность к инциденту.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» прогремели в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.