Жильцы сгоревшего дома на Соборной 12 лет ждут новые квартиры

Их дом сгорел еще в 2010 году. Только спустя три года его объявили аварийным, но ни в одну муниципальную программу по расселению жители не вошли.

Жильцы сгоревшего дома № 16 на площади Соборной 12 лет ждут новые квартиры. Их дом сгорел еще в 2010 году. Только спустя три года его объявили аварийным, но ни в одну муниципальную программу по расселению жители не вошли.

В декабре 2022 года администрация города решила разобрать остатки дома. Однако рязанцы вышли отстаивать пепелище, боясь, что теперь власти окончательно забудут о их беде.

Корреспондент РЗН. инфо восстановил хронологию событий и попытался узнать — есть ли надежда у жильцов на получение квартир.

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