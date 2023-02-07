Юрий Фурфурак вернулся на работу в рязанскую мэрию

Информацию РЗН. инфо во вторник, 7 февраля, подтвердили в пресс-службе рязанской мэрии.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак вышел на работу. Информацию РЗН. инфо во вторник, 7 февраля, подтвердили в пресс-службе рязанской мэрии.

Ранее внимание СМИ привлекла фотография Юрия Фурфурака на еженедельном рабочем совещании Елены Сорокиной. Информация о совещании, проиллюстрированная фотографиями, появилась на официальном сайте горадминитсрации в понедельник, 6 февраля. На одном из снимков запечатлен Юрий Фурфурак.

Напомним, начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. В Ростове одновременно задержали экс-советника вице-губернатора Грекова — Владимира Арцыбашева. Позже его привезли в Рязань.

2 февраля Фурфурак покинул здание суда вместе с адвокатом.