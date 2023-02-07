В Турции во время землетрясения погиб один россиянин

По последним данным, во время землетрясения погибло 3381 человека, ранены − 20 436.

В Турции во время землетрясения погиб один россиянин. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По последним данным, во время землетрясения погибло 3381 человека, ранены — 20 436.

В понедельник, 6 февраля, на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это крупнейшее в стране стихийное бедствие с 1939 года. Разрушения затронули столицу Ливана Бейрут и север Ирака, также толчки зафиксировали в Сочи.