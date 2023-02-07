В среду в Рязани на четырех улицах отключат холодную воду

Отключение воды связано с ремонтными работами.

В среду в Рязани на четырех улицах отключат холодную воду. Информация об отключениях появилась на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключат в среду, 8 февраля, с 9:00 до 12:00 по адресам:

улица Энгельса дома № 2/4, № 4 корпус 1 (МБДОУ Детский сад № 89, № 4, № 6).

Кроме того с 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

улица Лагерная дома № 1, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9;

улица Орсовская дома № 1, № 10, № 11, № 12-а, № 12-б, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 1-а, № 1-в, № 2, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27 корпус 1, № 27, № 28, № 29, № 3, № 30, № 31 корпус 1, № 31, № 32, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 4, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 5, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 6, № 61, № 63, № 65, № 7, № 75, № 75-77, № 8, № 9;

Московское шоссе дома № 12 (Приокское межрегиональное федеральная служба по надзору в сфере природоведения), № 12-а строение 1 («Метиз центр»), № 12-а (автосалон «Ноев ковчег»), № 14 (Военный комиссариат Московского и Железнодорожного районов, Московский районный суд), № 31-а (переход автовокзала).

Отключение воды связано с ремонтными работами.