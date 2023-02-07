Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
-6°
Срд, 08
-5°
Чтв, 09
-3°
ЦБ USD 70.89 0.29 08/02
ЦБ EUR 75.91 -0.12 08/02
Нал. USD 72.01 / 77.5 07/02 17:00
Нал. EUR 76.51 / 78.38 07/02 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
4 часа назад
1 025
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
6 675
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
8 080
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
11 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В среду в Рязани на четырех улицах отключат холодную воду
Отключение воды связано с ремонтными работами.

В среду в Рязани на четырех улицах отключат холодную воду. Информация об отключениях появилась на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключат в среду, 8 февраля, с 9:00 до 12:00 по адресам:

  • улица Энгельса дома № 2/4, № 4 корпус 1 (МБДОУ Детский сад № 89, № 4, № 6).

Кроме того с 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Лагерная дома № 1, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9;
  • улица Орсовская дома № 1, № 10, № 11, № 12-а, № 12-б, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 1-а, № 1-в, № 2, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27 корпус 1, № 27, № 28, № 29, № 3, № 30, № 31 корпус 1, № 31, № 32, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 4, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 5, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 6, № 61, № 63, № 65, № 7, № 75, № 75-77, № 8, № 9;
  • Московское шоссе дома № 12 (Приокское межрегиональное федеральная служба по надзору в сфере природоведения), № 12-а строение 1 («Метиз центр»), № 12-а (автосалон «Ноев ковчег»), № 14 (Военный комиссариат Московского и Железнодорожного районов, Московский районный суд), № 31-а (переход автовокзала).

Отключение воды связано с ремонтными работами.