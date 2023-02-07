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В Шацке возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пытался подкупить полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 2 февраля 2023 года подозреваемый пытался дать взятку сотруднику полиции в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы его четырех соотечественников, которые нарушили миграционное законодательство, не привлекали к административной ответственности.

Полицейский отказался от денег. В отношении иностранца возбудили дело по части 3 статьи 30, а также части 3 статьи 291 УК РФ.

Проводятся следственные действия.