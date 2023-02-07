В Шацке возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции
В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пытался подкупить полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, 2 февраля 2023 года подозреваемый пытался дать взятку сотруднику полиции в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы его четырех соотечественников, которые нарушили миграционное законодательство, не привлекали к административной ответственности.
Полицейский отказался от денег. В отношении иностранца возбудили дело по части 3 статьи 30, а также части 3 статьи 291 УК РФ.
Проводятся следственные действия.