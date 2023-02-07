В Сасове осудят мужчину, зарезавшего жену на рабочем месте за намерение с ним развестись

Трагедия случилась 19 ноября 2022 года. Мужчина пришел на работу к супруге и нанес ей несколько ударов ножом в область груди и спины. От полученных ранений женщина скончалась.

В Сасове осудят мужчину, зарезавшего жену на рабочем месте за намерение с ним развестись. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась 19 ноября 2022 года. Мужчина пришел на работу к супруге и нанес ей несколько ударов ножом в область груди и спины. От полученных ранений женщина скончалась.

Причиной агрессивного поведения стало намерение супруги развестись с ним, а также ограничение его общения с сыном из-за злоупотребления спиртным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.