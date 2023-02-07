В Сараевском районе при пожаре в жилом доме взорвались газовые баллоны

В Сараевском районе при пожаре в жилом доме взорвались газовые баллоны. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на инженера ПСЧ Алексея Строилова.

Пожар случился ночью во вторник, 7 февраля, около 3.26 в селе Кривское на улице Москва-река.

«Благодаря оперативным действиям пожарных соседние дома не пострадали, — рассказывает инженер ПСЧ Алексей Строилов. — Хотя угроза такая была, один из них находится метрах в десяти от сгоревшего. Пожар тушили 3 расчета, 7 человек личного состава».

В МЧС рассказали, что дом был не жилой — хозяева использовали здание как складское помещение и хранили там ульи. Дом не отапливался и не был газифицирован, однако во время тушения взорвались поочередно два газовых баллона. В происшествии никто не пострадал.