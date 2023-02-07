В Рязанском агротехнологическом университете прошел «Час науки»

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в понедельник, 6 февраля, прошел «Час науки». Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Разговор о важном состоялся в рамках Десятилетия науки и технологий и в преддверие Дня Российской науки. Начальник отдела патентования университета Роман Безносюк и классный руководитель Светлана Соловьева обсудили со студентами факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования приоритетные направления научно-технологического агропромышленного комплекса России, значимость научных знаний для развития общества и мотивацию студентов к научному творчеству.
Перед старшими наставниками стояла задача — расширить знания обучающихся о современных научных достижениях, вовлечь их в научно-исследовательскую и творческую деятельность, а также способствовать
«Час науки» дал старт началу целого ряда научных мероприятий, запланированных ко «Дню Российской науки».