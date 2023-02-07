Жителям Рязанской области предоставят выплаты при рождении ребенка

На заседании регионального правительства рассмотрели порядок предоставления региональных выплат при рождении детей. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

Он отметил, что по поручению губернатора нашли решение, которое позволит всем матерям, получать единовременную выплату из бюджета независимо от дохода семьи.

«Ключевое условие одно — ребенок должен быть рожден на территории нашего региона», — отметил Бранов.

Отмечается, что для предоставления выплаты нужно обратиться в любой офис МФЦ после рождения ребенка.

«Стандартный размер выплаты составит 20 тысяч рублей, а в случае, если возраст родителей менее 25 лет, — 50 тысяч. Выплата будет предоставляться на каждого рожденного ребенка в дополнение ко всем действующим мерам поддержки», — говорится в сообщении.