Жителям Рязанской области предоставят выплаты при рождении ребенка

На заседании регионального правительства рассмотрели порядок предоставления региональных выплат при рождении детей. Об этом на
Он отметил, что по поручению губернатора нашли решение, которое позволит всем матерям, получать единовременную выплату из бюджета независимо от дохода семьи.
«Ключевое условие одно — ребенок должен быть рожден на территории нашего региона», — отметил Бранов.
Отмечается, что для предоставления выплаты нужно обратиться в любой офис МФЦ после рождения ребенка.
«Стандартный размер выплаты составит 20 тысяч рублей, а в случае, если возраст родителей менее 25 лет, — 50 тысяч. Выплата будет предоставляться на каждого рожденного ребенка в дополнение ко всем действующим мерам поддержки», — говорится в сообщении.