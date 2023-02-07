В Рязанской области планируют создать реестр объектов незавершенного строительства

Об этом стало известно на заседании правительства во вторник, 7 февраля.

В Рязанской области планируют создать реестр объектов незавершенного строительства. Об этом стало известно на заседании правительства во вторник, 7 февраля.

Губернатор Павел Малков рассказал, что в регионе не должно быть недостроенных и неработающих объектов.

«Любой недострой — выброшенные деньги. Не должно быть ничего неработающего», — подчеркнул Малков.

По его словам, заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова подготовила данный реестр незавершенных объектов. В планах также составить список неработающих предприятий.

Губернатор добавил, что во время поездок по районам наблюдал неработающие объекты.