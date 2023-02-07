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В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меры поддержки

В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меры социальной поддержки. Об этом 7 февраля сообщили на заседании правительства области, сообщил сайт органа власти.

На данный момент многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок для улучшения земельных условий. На заседании предложили ввести альтернативную выплату в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Отмечается, что мера предназначена для многодетных семей, которые уже приобрели или построили жилье с использованием кредитных средств. Средства можно будет использовать для погашения кредита на покупку жилья.

Малков подчеркнул, что на встречах с многодетными семьями поднимался вопрос о получении в регионе земельного участка для строительства жилья, но мера не в полной мере была обеспечена соответствующими возможностями.

«Получилось, что такое право многодетным семьям предоставлено, а реализовать его невозможно. Зачастую даже те многодетные семьи, которые землю получили, не могли ее использовать, поскольку к участку нет ни дороги, ни других коммуникаций, или его затапливает во время весеннего паводка», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что работа по обеспечению всей необходимой инфраструктурой земельных участков продолжится.

По словам Малкова, в перспективе будет сформирован дополнительный резерв земельных участков для выдачи их таким семьям. Для тех, кто в них не нуждается, теперь предусмотрена альтернатива: вместо земельного участка можно будет выбрать дополнительно другую меру поддержки — 200 тысяч рублей на погашение ипотечного займа.

«У многодетных семей должна быть возможность выбора меры поддержки. Предусмотренная альтернатива — важнейший шаг. Посмотрим, насколько она будет востребована. Как активно люди будут ей пользоваться. Нужно развивать вот эти альтернативные возможности для реализации прав многодетных семей», — подчеркнул Павел Малков.