В Рязани задержали разгромившего двор тамбовчанина, объявленного в федеральный розыск

По базам установили, что мужчина является фигурантом уголовного дела о краже. От следователей мужчина скрывается, его объявили в федеральный розыск.

В Рязани задержали разгромившего двор тамбовчанина, объявленного в федеральный розыск. Подробности задержания во вторник, 7 февраля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Жители домов по улице Тимакова позвонили в полицию около пяти утра и сообщили, что неизвестный мужчина разгромил двор. На место отправили ближайший автопатруль ОБ ППСП УМВД. Там полицейские задержали 45-летнего жителя Тамбовской области. Он пытался украсть люк колодца, часть металлического ограждения, покарябал несколько припаркованных автомобилей и повредил личинку замка микроавтобуса.

Дебошира доставили в отдел полиции. По базам установили, что мужчина является фигурантом уголовного дела о краже. От следователей мужчина скрывается, его объявили в федеральный розыск.

Ранее он уже был судим. Мужчину передали инициаторам розыска.