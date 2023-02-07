Полиция рассказала о подробностях мошенничества с закупкой коммунальной дорожной техники в Рязани

В Рязани полиция совместно с коллегами из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ФСБ России и регионального УФСБ установила факты противоправной деятельности экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области, а также должностных лиц администрации города Рязани и руководителей коммерческих организаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В 2020 году экс-советник вице-губернатора Игоря Грекова Владимир Арцыбашев поручил руководству управления благоустройства мэрии Рязани организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин на общую сумму в 63 миллиона рублей.

Деньги выделили в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Техническое задание составили под конкретную аффилированную организацию, а цена контракта завышена.

«Таким образом, региональному бюджету причинен ущерб в размере свыше 15 миллионов рублей», — отметили в полиции.

По фактам преступления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»).

По адресам проживания и работы фигурантов в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, а также в Рязанской и Ростовской областях провели обыски. Правоохранители изъяли деньги, документы, мобильные телефоны, цифровые носители и другие предметы, которые имеют доказательства.

Семерых подозреваемых задержали в Москве, Таганроге, Рязани и других городах России. Троим из них, включая экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева, заключили под стражу.

В 2021 году РЗН. инфо провел расследование о выделенных 63 миллионах на дорожную технику, которая оказалась не нужна. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Публикации».