В Рязани на предприятии на Ряжском шоссе произошло возгорание
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В Рязани на предприятии на Ряжском шоссе произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание случилось во вторник, 7 февраля, примерно в 20.51. Пожар площадью около 10 кв метров произошел в цехе. В 21.25 пожар ликвидировали.
В тушении участвовало 17 человек и пять единиц техники.
В происшествии, предварительно, никто не пострадал.
Причина и ущерб устанавливается.