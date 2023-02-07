В Рязани на предприятии на Ряжском шоссе произошло возгорание

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязани на предприятии на Ряжском шоссе произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось во вторник, 7 февраля, примерно в 20.51. Пожар площадью около 10 кв метров произошел в цехе. В 21.25 пожар ликвидировали.

В тушении участвовало 17 человек и пять единиц техники.

В происшествии, предварительно, никто не пострадал.

Причина и ущерб устанавливается.